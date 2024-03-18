周心怀升任中海油总经理 前任刚被查

中国海洋石油集团有限公司副总经理周心怀上星期五（3月15日）升任总经理。就在同日，该公司原党组副书记、总经理李勇因涉嫌严重违纪违法被查。

中海油官网上星期五宣布周心怀出任总经理的消息。中共中央纪委国家监委官网也在当天发布消息称，李勇因涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

据财新网报道，此时距离李勇退休仅三个月。李勇现年61岁，刚于2023年12月到龄退休。

官方简历介绍，周心怀出生于1970年12月，获江汉石油学院石油地质专业学士学位，成都理工大学煤田、油气地质与勘探专业硕士学位，中国地质大学（北京）能源地质工程专业博士学位，教授级高级工程师。

周心怀长期任职石油系统，2017年3月任中国海洋石油东海石油管理局（中海石油（中国）有限公司上海分公司）总地质师，2019年10月任中国海洋石油有限公司勘探部总经理。

2021年3月，周心怀任中海石油（中国）有限公司海南分公司总经理、党委书记，中海油海南能源有限公司董事长、总经理，中共中国海油海南区域工作委员会（中国海油海南区域协调工作领导小组）书记（组长），中共中国海洋石油集团有限公司南海西部地区工作委员会（中国海洋石油集团有限公司南海西部地区协调工作领导小组）副书记（副组长）。

2022年3月，周心怀任中海油副总经理、党组成员，2022年4月兼任中国海洋石油有限公司首席执行官，直至此番履新。

第一财经报道，今年以来，中国多家能源央企空缺的“二把手”职位陆续得到补位。

1月19日，何仲文任中国国家石油天然气管网集团有限公司董事、总经理、党委副书记；1月20日，钱朝阳任中国南方电网董事、总经理、党组副书记。