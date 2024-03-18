厦门海关截获2万余只蟑螂

中国福建省厦门市的海关截获了蜚蠊（蟑螂）20000余只，这是该海关近年来在入境船舶中截获病媒生物数量最多的一次。

据央视新闻客户端报道，厦门海关星期一（3月18日）在对一艘远洋渔船开展入境卫生检疫时，发现并截获这群蟑螂。

报道称，海关关员登临检查时，发现该渔船的甲板、宿舱、餐厅、食品储藏间等区域出现大量蟑螂。随后，关员立刻密闭封锁相关区域，向船方开具《检验检疫处理通知书》，要求进行除虫处理，指导船方制定除虫方案，并对卫生处理过程开展监督。经监测，死亡蜚蠊（蟑螂）高达20000余只。目前，该轮已经卫生处理合格正常装卸货物后离境。

未具名的厦门海关人士说，蜚蠊（蟑螂）体表易携带痢疾杆菌、沙门氏副伤寒甲乙杆菌、霍乱弧状细菌和结核病杆菌等有害病菌，是人类多种传染病的重要病媒生物。

这名海关人士也说，由于蜚蠊（蟑螂）具有极强的适应性和繁殖力，易通过交通工具、集装箱、货物等检疫对象跨境转移，交通工具管理者、口岸经营者等相关人员应当加强对蜚蠊等病媒生物的日常防治，以降低外来物种入侵和疾病传播的风险。

据人民网报道，厦门海关也曾于2022年4月在一个进境空集装箱中，截获约2000只活体蟑螂（美洲大蠊）。