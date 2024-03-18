迪拜王室侄子在香港开设5亿美元家族办公室

迪拜酋长谢赫·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum）的侄子谢赫·阿里·阿勒马克图姆（Sheikh Ali Al Maktoum）将在香港开设一家管理高达5亿美元（约6.69亿新元）的家族办公室。

据彭博社星期一（3月18日）报道，谢赫·阿里是首批响应该香港吸引外资计划的知名国际投资者之一。

该公司首席执行官Eleanor Mak在接受彭博电视采访时说，这个家庭办公室将管理高达5亿美元的资金，正在亚洲寻找人工智能、建筑、电动汽车、旅游和金融科技等领域的机会。

她说，香港是家族办公室在海外的第一个据点，已开始与潜在目标公司进行谈判。

谢赫·阿里受访时说，香港在很多方面都非常先进，在投资机会和业务拓展方面可以提供很多机遇，有长期增长的潜力。

德勤（Deloitte）进行的一项市场研究估计，香港有2700多个家族办公室。香港特首李家超曾在2022年设定目标，在2025年底前，要吸引不少于200个资产达2.4亿港元（约4100万新元）的家族办公室在香港开设营业部或扩大业务。

李家超去年2月率领特区代表团前往沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国访问，以加强贸易、投资、文化等领域的联系。