中国公安部原副部级反恐专员刘跃进被查。

据中共中央纪委国家监委网站星期一（3月18日）发布的消息，第十三届全国政协委员刘跃进（副部长级）涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示，刘跃进1959年1月生于广西桂林，是湖南宁远人。他在1974年11月参加工作，早年曾任广西桂林大河公社生产队长、广西人民广播电台编辑，后于西南政法学院刑事侦查专业毕业、获得法学学士学位。

刘跃进早期在天津公安局任职，从基层做起，逐步获提升至副局长兼刑侦局局长，后历任中国公安部办公厅主任、中国人民武装警察部队副院长兼党委副书记、公安部禁毒局副局长（正局级）、公安部禁毒局局长等职。

在中国公安部禁毒局局长任上，刘跃进以湄公河“10·5案”专案组组长身份带领成员破获2011年金三角中国船员遇袭案，并抓获主犯糯康。

2014年10月，刘跃进出任中国公安部党委委员，同年11月兼任部长助理，2015年1月不再兼任公安部禁毒局局长，同年5月任国家禁毒委员会办公室主任。

2015年12月，中国公安部首设反恐专员，刘跃进成为公安部首任反恐专员，晋升副部长级，后出任国家反恐怖工作领导小组副组长兼办公室主任。

2018年3月，刘跃进以特邀人士身份参加中国人民政治协商会议第十三届全国委员会并任中国人民政治协商会议第十三届全国委员会外事委员会委员。2020年，刘跃进卸下公安部反恐专员和国家禁毒委员会办公室主任职务。