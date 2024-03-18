台国安官员：大陆在台湾选举后未加大军事施压

美国媒体报道，台湾国安官员称，中国大陆似乎调降了对台湾的军事施压，但警告北京仍可能持续对台湾实施外交孤立行动。

彭博社上星期五（3月15日）引述两名匿名台湾国安官员，做出上述报道。

这两名台国安官员称，大陆人民解放军持续在台湾周边进行军演和巡查，但自台湾选举结束以来未加大对台的军事施压。

台湾总统选举结果令北京失望，被视为“台独金孙”的民进党籍总统当选人赖清德当选，与他搭档的副总统当选人萧美琴也被视为是“台独”分子。

上述官员称，北京目前表现得较以往克制，可能是为了等待台湾总统当选人赖清德在5月20日就任后、新任政府的运作而决定要如何应对。大陆近来经济情况不佳，是他们不愿让局势升温的另一个原因。

大陆过往以外部势力干预内政，对台开展大规模的军事行动。例如即将卸任的台湾总统蔡英文在2020年连任后，大陆加大对台的军事施压，并也在蔡英文任内外国国会议员访台时，以军事行动予以回应。

不过，素来对北京不友善的美国共和党籍众议员加拉格尔上月访台期间，大陆人民解放军未在台湾周边加大活动力度。

尽管如此，台国安官员告诫，大陆仍将为日后攻台持续进行长期的军事准备。他们也说，北京也将继续对台湾进行外交孤立行动，尤其是削弱台湾在联合国组织所能扮演的角色。