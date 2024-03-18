中国男足赴新加坡参赛 志在全取胜利三分

中国国家男子足球队星期一（3月18日）飞赴新加坡，备战星期四（21日）与新加坡队进行的世界杯预选赛36强赛第三轮客场战役。中国男足此役志在全取胜利的三分。

《北京青年报》旗下“北青体育”官方微博星期一报道，在新帅伊万科维奇率领下，中国男足乘坐18日上午11时58分起飞的航班，从深圳飞赴新加坡，准备参加21日晚间与新加坡队的进行的世预赛36强赛第三轮客场比赛。

尽管球队此前因今年1月折戟卡塔尔亚洲杯而换帅，但他们并未失去冲击2026年世界杯决赛圈的信心。这次出征新加坡，全取三分是中国男足的唯一目标。

中国男足过去一周的深圳集训，让主帅伊万团队对球员的个人能力和身体状况有了进一步了解，也通过分组对抗等专项训练，向球员灌输了自己的执教理念，特别是四名后卫的技战术打法。在中国男足星期天（17日）进行深圳最后一次训练前，教练组正式确定了出征新加坡客场战役的26人球员名单。

新华社星期天引述伊万科维奇说，归化球员李可伤病刚恢复，状态还未达到最好，球队在后腰位置上还有其他选择，所以进行了取舍。

司职中场的李可1993年5月出生于英格兰，2019年入籍中国，这次落选26人名单。另一名归化球员艾克森1989年7月生于巴西，2019年成为中国公民。

伊万科维奇对新华社说，艾克森已经基本康复，可能还没有打足90分钟的能力，但相信只要他上场5分钟、10分钟就能对球队产生积极作用。“我们在前锋位置上的选择不多，他的到来对我们意义重大”。

艾克森此前一直有伤病在身，在星期天晚上首次参加训练。