港府措施奏效 香港有2700多个单一家办

香港进一步巩固亚洲财富中心地位，一项调查显示，截至去年底，香港有2700多个单一家族办公室。

香港投资推广署委托咨询公司德勤（Deloitte）进行的研究结果显示，这些单一家族办公室（Single Family Office）管理的资产规模为至少1000万美元（约1338万新元）。其中885个单一家办管理的资产规模为至少1亿美元。

这项研究通过专有超高净值个人和家庭资料的数据库，估算出香港有超过2700多个单一家族办公室。

根据香港政府新闻网，香港财经事务及库务局局长许正宇表示，过去一年，政府落实《有关香港发展家族办公室业务的政策宣言》的多项便利政策措施，提升香港为全球财富拥有人提供的整全服务。此外，这次调研提供的估算数据，将为当局拓展市场及进行推广提供实用的参考资料。

截至2022年底，香港的资产管理规模达30万5000亿港元，有超过1万2500名超高净值人士。

港府去年推出一系措施吸引家办落户香港，目标是在2025年结束前吸引至少200个大型家办落户。

目前，港府规定家族办公室必须聘请至少两名全职员工，每年的营运开支不能少过200万港元，但没有规定在港的最低投资额。

相对而言，新加坡对大型家办在本地的商业开支和职员人数的要求较为严格。 副总理兼财政部长黄循财3月初在国会上透露，截至去年底，本地约有1400个单一家办获得税务优惠。这虽比2021年的700个以及2022年底的1100个有显著增加，但家办数量仍低于香港。