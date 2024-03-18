中国证监会拟决定对许家印采取终身证券市场禁入措施

深陷债务泥沼的中国恒大集团的主要附属公司恒大地产，星期一（3月18日）收到中国证监会行政处罚及市场禁入事先告知书，称证监会会拟决定对恒大创办人许家印，以及恒大前总裁夏海钧采取终身证券市场禁入措施。同时，对恒大地产处以41.75亿元（人民币，下同，约7.76亿新元）的罚款。

据新华财经客户端、证券时报网等中国多家媒体报道，恒大地产星期一晚上在深圳证券交易所发布关于收到中国证监会行政处罚及市场禁入事先告知书的公告，称经查明，恒大地产、许家印等人涉嫌违法的事实如下：

一、恒大地产披露的2019年、2020年年度报告存在虚假记载；二、恒大地产公开发行公司债券涉嫌欺诈发行；三、恒大地产未按规定及时披露相关信息。

针对恒大地产三项违法行为，证监会拟决定：责令恒大地产改正，给予警告，并处以41.75亿元的罚款；对许家印给予警告，并处以4700万元的罚款；对夏海钧给予警告，并处以1500万元的罚款；对潘大荣、潘翰翎给予警告，并分别处以900万元的罚款；对柯鹏给予警告，并处以300万元的罚款；对甄立涛处以200万元的罚款；对钱程给予警告，并处以20万元的罚款。

潘大荣、潘翰翎，柯鹏以及钱程都曾担任恒大高管。据《中国证券报》报道，潘大荣是恒大集团时任财务总监、潘翰翎是恒大地产时任副总裁兼财务中心总经理、柯鹏和甄立涛是恒大地产时任总裁，而钱程是恒大地产时任副总裁。

证监会行政处罚及市场禁入事先告知书也提到，许家印决策并组织实施财务造假，手段特别恶劣，情节特别严重，夏海钧组织安排编制虚假财务报告，手段特别恶劣，情节特别严重，根据《证券法》第二百二十一条和2015年《证券市场禁入规定》（证监会令第 115 号）第三条第一项、第五条第三款的规定，证监会会拟决定对许家印、夏海钧采取终身证券市场禁入措施。

许家印因涉嫌违法犯罪，去年9月已被中国官方采取强制措施。

在许家印之前，恒大集团及其子公司的多名现任和前任高管已相继传出被查的消息。据财新网此前报道，潘大荣已被拘留，夏海钧则在2022年中就被有关部门控制。

恒大集团是全球负债最重的房地产开发商，目前境内外的总负债超过3000亿美元（3993亿新元）。