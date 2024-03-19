黄仁勋：比亚迪将采用英伟达新一代智能汽车芯片

英伟达将扩大与中国汽车制造商的合作，其中中国电动车巨头比亚迪将采用这家美国芯片巨头开发的下一代智能汽车芯片Thor。

综合彭博社和第一财经报道，英伟达CEO黄仁勋星期一（3月18日）在芯片制造商开发者大会（GTC 2024）上发表主题演讲《见证AI的变革时刻》时，宣布上述消息。

黄仁勋说，比亚迪此举将能提高自动驾驶和其他数字功能的水平。

英伟达汽车业务副总裁夏皮罗（Danny Shapiro）在电话会议上说，比亚迪还将利用英伟达的技术来简化工厂和供应链，以及开发虚拟展厅。

在会议上，英伟达还宣布扩大与几家中国汽车制造商的合作，包括小鹏和广汽埃安旗下的Hyper品牌。吉利旗下的极氪汽车和理想汽车此前已宣布，将使用英伟达的Drive Thor技术。

夏皮罗说：“中国有大量的汽车制造商。他们有很多激励创新的措施，也有很多有利于提高自动驾驶水平的监管。”

从比亚迪到蔚来汽车等新秀，一直以来都依赖英伟达的处理器来协调其超联网汽车的功能。这些中国电动车企正竞相制造自动驾驶汽车和AI增强信息娱乐技术，以在全球市场上竞争。

目前，蔚来、小鹏、理想等造车新势力车企的新车均已采用英伟达Orin X芯片，这款芯片单颗算力为254TOPS（处理器运算能力单位），已是量产车中算力最高的芯片，而英伟达2022年发布的Thor算力还比Orin高出八倍。

不过，彭博社上星期五（3月15日）报道，中国政府据报已要求比亚迪等电动车企大幅采购国内汽车芯片，尽可能避免使用外国芯片，以减少对西方依赖、并提振国内半导体产业。