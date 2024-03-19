边学文出任黑龙江纪委书记 曾查办周永康案

中共中央纪委国家监委案件审理室主任边学文已出任黑龙江省纪委书记。

据《黑龙江日报》消息，黑龙江省纪委监委星期一（3月18日）早上召开干部大会，省委书记许勤出席会议并讲话，省委常委、组织部部长杨博主持会议并宣读中央决定：中央批准，边学文任黑龙江省委委员、常委和省纪委书记。

边学文此次履新，是填补前任黑龙江省委常委、省纪委书记张巍转任河南省委常委、省纪委书记之后的空缺。

公开资料显示，边学文1972年12月出生，天津静海人，中共党员，中国政法大学本科学历，法律硕士学位，1996年8月参加工作。1996年8月，中国政法大学毕业的法学科班生边学文离京返乡，被分配到天津市人民检察院第二分院公诉处工作。

边学文长期在天津工作，先后担任过天津市人民检察院副检察长、检察委员会委员，天津市纪委副书记、市监委副主任等职。

2020年，边学文出任中央纪委国家监委案件审理室主任，明确为副部长级。他也是中共二十届中央纪律检查委员会委员。

在天津任职期间，边学文曾办过多起“大老虎”案。公开报道称，在参加湖北省原省长张国光案等案件的公诉和侦查工作中，边学文作为专案组主力的表现尤为突出。除了加班加点分析研究案情，他还承担张国光案等案件的所有文字工作，先后编辑各种材料60多篇30多万字。

边学文还曾担任中共前政治局常委周永康案件的公诉人。周永康案于2015年5月22日在天津市第一中级人民法院开庭审理，央视画面显示，边学文为周永康案四位公诉人之一。

边学文曾获全国政法系统优秀党员干警、全国优秀公诉人、全国模范检察官、天津市劳动模范、优秀共产党员、新长征突击手、优秀青年卫士等荣誉称号，个人一等功一次、二等功二次、三等功三次。

