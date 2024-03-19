台立院爆发总质询风波 朝野党团协商无共识

台湾立法院总质询风波加剧蓝绿两党的对立，立法院长韩国瑜为此召集朝野党团总召进行长达一小时协商，但未能取得共识。

综合台湾《联合报》《上报》和中央社报道，韩国瑜上星期五（3月15日）进行经济组总质询时，由于前两名立委临时改为书面质询，造成排定在后方的七名立委未及时到场，被韩国瑜视为质询弃权，引来六名民进党立委抗议。

民进党抨击韩国瑜此举是没收立委的质询权，国民党则坚称韩国瑜依据立法院规则行事，反批民进党立委怠慢行事，蓝绿两党更就谁是“罪魁祸首”来回交锋。

韩国瑜星期一（3月18日）中午召集三党立法院党团总召：民进党的柯建铭、国民党的傅崐萁和民众党的黄国昌、立法院秘书长周万来、以及最初改书面质询的民进党立委陈亭妃进行协商，讨论如何处理争议。

协商过程中，陈亭妃出示与民进党立委邱议莹调换质询顺序单据，周万来也报告立法院的调查报告。

不过，历时约一小时的协商，朝野依然无法达成共识，韩国瑜宣布择日再议。

据了解，柯建铭在会中主张恢复各立委的质询时间，但傅昆萁不同意，认为一旦打破这一先例，往后所有委员都会等前面委员质询后才到场；黄国昌则表示，尊重每个委员的发言权，也尊重韩国瑜当天的裁示。

傅昆萁说，议会程序一定要按照规则进行，议员不分执政或是在野，都应该善用自己质询的时间，动辄时间减半或是改成书面都不可取。

柯建铭则表示，总质询是宪法层次，议事规则是议事规则，两者有差异，议事规则第29条指的是院会的讨论事项，质询事项是援引于此。

柯建铭还称，没有什么是不可以谈的，这里面不讲对错，韩国瑜有韩国瑜的难处，各党团应重新谋合讨论一下。