王毅：愿同新西兰尽快启动服务贸易负面清单商谈

中共政治局委员、中国外交部长王毅在会见新西兰贸易部长麦克莱时说，中方愿同新方积极落实中新自贸协定升级版，尽快启动服务贸易负面清单商谈。

据中国外交部官网消息，王毅星期一（3月18日）在惠灵顿会见麦克莱。王毅说，中新关系在中国同发达国家关系中保持领先地位，这是中新关系的重要和独特价值所在。

王毅说，中方愿同新方积极落实中新自贸协定升级版，尽快启动服务贸易负面清单商谈，推动两国合作不断迈上新台阶。

他还表示，中国开放的大门将越开越大，对新西兰的大门始终是敞开的。双方要共同维护自由贸易，反对以“去风险”为名推行单边主义、保护主义，建设开放型世界经济，为两国企业提供良好营商环境。

王毅星期一还与新西兰副总理兼外长彼得斯举行闭门会晤。据路透社报道，彼得斯在与王毅会唔后发文告说，双方讨论了太平洋地区贸易、商业和安全课题，也谈及意见分歧的领域，包括人权议题及新疆、香港和西藏局势。

中国是新西兰最大的贸易伙伴，新西兰的肉类、葡萄酒、牛奶和木材一直受到中国消费者的欢迎。

王毅星期二（19日）将飞往澳大利亚，会见澳大利亚外长黄英贤，举行第七轮中澳外交与战略对话，并于星期三（20日）在堪培拉与商界领袖举行圆桌会议。