港立法会争取今天完成23条立法二读和三读程序

香港立法会全力加速通过《基本法》23条立法，并争取最快在星期二（3月19日）完成二读和三读程序。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，香港立法会星期二早上9时加开大会会议，恢复二读及三读落实《基本法》23条立法工作的《维护国家安全条例草案》，以完成草案的最后立法程序。

根据程序，草案恢复二读辩论并表决通过后就会进入三读辩论，再进行表决，最后法案就会提交行政长官签署并刊宪。

在二读及三读辩论期间，每位议员都有一次数分钟的发言机会。虽然很多议员都希望能发言，但被提醒必须精简，发言尽量不超过五分钟，以务求能在星期二晚完成二、三读的立法程序，无需在星期三（3月20日）续会。

这已是立法会不到两周内第二次加开大会处理草案，从港府把草案刊宪至提交大会表决，前后只有11天时间。

由于星期二临时加开大会，不仅六个委员会的会议要让路，连原定星期二复会的行政会议也不开会，让身兼行会成员的立法会议员能出席此次大会。

据悉，政务司司长陈国基星期二在大会开始前，还向全体立法会议员发私信，呼吁全体议员投下支持票，让《维护国家安全条例草案》能够顺利通过，让香港能尽快落实这个回归近27年以来一直还没有完成的任务。

陈国基说，23条立法为香港构建健全的维护国家安全法律制度和执行机制，只有更安全稳定的营商和生活环境，港府与社会各界才能心无旁骛，聚精会神发展经济、改善民生。