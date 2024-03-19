台行政院长：太平岛属于“中华民国领土范围”

台湾总统蔡英文多次避谈太平岛问题，行政院长陈建仁则重申，“太平岛及其附近的海域，属于中华民国的领土范围”。

综合台湾《中国时报》和中央社报道，陈建仁星期二（3月19日）受访时说，太平岛及其附近海域属于“中华民国的领土范围”，但最近中国大陆的骚扰举动造成区域不稳定，台湾将与理念相同国家一同努力确保区域稳定。

陈建仁也呼吁中国大陆不要做片面干扰使得区域不稳定，台湾政府一定会在这方面有所因应，请民众不用担心。

太平岛是南沙群岛中最大的自然岛，目前由台湾实际控制。中国大陆、菲律宾和越南都对太平岛提出声索。

台湾政府2020年耗费约17亿元（新台币，约7200万新元）在太平岛整修码头，今年1月完成改善工程并验收通过，正式宣告竣工。太平岛星期一举行完工启用仪式，先遣人员当天下午已搭乘海巡苗栗舰抵达。

码头工程竣工后，国民党籍立法委员江启臣星期一（3月18日）在脸书发文，呼吁蔡英文登太平岛视察，以“顾主权、护和平”。

江启臣称，过去台湾前总统陈水扁、马英九都曾在任内登上太平岛，希望蔡英文也能遵循惯例，“彰显捍卫领土的决心”。

不过，蔡英文星期一面对媒体相关提问时没有回应；台湾总统府则称，总统公开行程若排定，会循例发布行程通知；民进党也避谈相关问题。

民进党立法院党团干事长吴思瑶说，尊重总统府的安排和评估，党团没有评论。民进党立委林国成则说，太平岛既有驻军，且是“中华民国”固有疆土，总统卸任前若能登上太平岛巡视剪彩，他乐观其成。

有涉外学者向《中国时报》评估，如果蔡英文登上太平岛，可能会让北京得利以升高区域风险。