民调：四成六台民众不满意金厦翻船事件处置方式

金厦海域翻船事件冲击两岸关系，台湾民调显示，多达四成六的民众不满意台湾政府对这起事件的处理方式。

综合台湾风传媒和《上报》报道，台湾民意基金会针对台湾政府处理金厦翻船争议事件的表现进行调查。星期二（3月19日）公布的结果显示，7.1%的台湾民众非常满意政府表现，25%还算满意，25.6%不太满意，20.8%一点也不满意，11%没意见，10.5%不知道、拒答。

总的来看，20岁以上的台湾民众中，只有三成二受访民众基本上满意政府部门对这一具高度政治敏感性事件的处理，四成六民众不满意，不满意者比满意者多14个百分点。

台湾民意基金会董事长游盈隆分析，这份民意结果传达一个清楚的讯息，即多数台湾民众对政府部门处理这项事件的表现是不以为然的，是失望的，台湾政府部门有责任在第一时间向社会大众说清楚事件的真相。

今年2月14日，一艘中国大陆渔船在躲避台湾海巡船追逐时翻覆，船上两名大陆渔民身亡。中国大陆指责台湾海巡人员粗暴执法，台湾则坚称海巡人员依法执法，但台湾官方对事件说辞前后不一，引来在野党和大陆强烈批评。

另外，民调显示，52.1%的台民众对立法院长韩国瑜的表现表示满意，34.2%不满意，9.7%没意见，3.9%不知道，其中20至24岁的民众有五成八满意，显示年轻族群对韩国瑜的印象普遍变好。

民调还显示，台湾总统蔡英文的支持度只有45.7%，还未脱离“总统职务表现不赞同率”大于“总统职务表现赞同率”的执政困境。

游盈隆说，造成蔡英文声望欲振乏力的主因，是2022年九合一选举的历史性挫败，蔡英文将于今年5月为八年执政划下句点，届时的声望值得关注。

本次民调访问期间是3月11到3月13日，对象是全台为范围的20岁以上成年人，有效样本1090人，抽样误差在95%信心水准下约正负2.97个百分点。