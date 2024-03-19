浙江高校发生汽车撞人事件 近10人受伤

中国浙江台州职业技术学院校区星期二（3月19日）发生一起车辆冲撞行人的事件。网传视频显示，有近10名学生不同程度受伤。

据央视新闻报道，撞人事件发生在星期二上午11时20分左右。目前，肇事司机已被警方控制，受伤学生已被送往医院救治，台州市公安局正在对该事件进行调查。

网传图片显示，现场有多名学生受伤倒地，肇事车辆车头损毁严重。

山东省德州市本月初也发生一起类似车辆撞人事件。据当地公安部门通报，一男子3月1日驾驶黑色轿车行至德城区第三实验小学安居苑校区门口附近，冲撞行人造成两人死亡，六人重伤。