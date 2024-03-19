叶刘淑仪：若2003年完成23条立法 占中运动不会出现

香港立法会最快星期二（3月19日）完成《基本法》23条立法的三读程序，香港建制派的新民党主席叶刘淑仪说，如果香港2003年完成23条立法，2014年就不会出现占中运动。

2014年9月28日，香港民主派人士为了争取没有筛选机制的普选制度，占领香港政府总部外的道路，揭开为期79天的占领运动（又称“雨伞运动”）序幕。

综合香港《星岛日报》和now新闻报道，2014年担任保安局长的叶刘淑仪星期二在立法会议上表示，她非常支持港府此次以“提速提效”的方法处理草案，港府如今就国家安全立法比她在21年前的处理肩负更大责任。

也是《基本法》23条法案委员会委员的叶刘淑仪直言，如果2003年就完成《基本法》23条立法，即便条例不如现在稠密，但也有分裂国家等罪行，可立即采取行动将不法分子拘捕，2014年就不会出现持续79天的占中运动。

她还说，2019年再发生暴力行动企图推翻政府将香港分裂出去，显示23条立法不只有法律责任，也有实际需要。

香港立法会议员邓家彪也称，23条立法在2003年闯关失败，令香港变成“无掩鸡笼”，全港700万市民在26年的等待时间中付出沉重且高昂的代价，港府施政举步维艰，民生议题被耽误，经济发展被拖累。