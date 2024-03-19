中国新增包括足球运动在内的24种本科专业，今年起即可高考招生。

据中新社报道，中国教育部星期二（3月19日）公布2023年度普通高等学校本科专业备案和审批结果。

此次增设的24种新专业包含：大功率半导体科学与工程、生物育种技术等专业；电子信息材料、智能视觉工程、智能海洋装备等专业；中国古典学等专业；健康科学与技术、体育康养、足球运动等专业。

据了解，此次共新增备案专业点1456个、审批专业点217个，其中包括160个国家控制布点专业和57个目录外新专业，调整学位授予门类或修业年限专业点46个。本次备案、审批和调整的专业，将列入相关高校2024年本科招生计划。

此次专业设置工作，增设、调整专业点1719个，同时，对高校申请撤销的1670个专业点予以备案，增、撤、调共涉及3389个专业点，数量为历年最多。

中国教育部高等教育司负责人表示，工学、教育学、经济学等学科门类的专业点增加数量位居前三，管理学、艺术学等学科门类的专业点数量相对减少。从学科门类看，工学所涉专业点数量最多，有1322个，占比39%，这与工学作为第一大学科门类的基本情况相呼应。总的来说，专业结构和区域布局进一步优化，高校在专业设置上更趋理性。

中国教育部高等教育司负责人说，此次专业设置和调整工作强化交叉融合，以新工科、新医科、新农科、新文科建设为引领，推进产教融合、科教融汇，新增交叉工程、健康科学与技术、智能视觉工程、工程软件等新专业，支持高校增设一批智能建造、网络与新媒体、虚拟现实技术等专业点；突出就业导向，梳理报送就业率相对较低的专业223种，为高校调整专业结构提供重要参考，压实高校主体责任，明确要求高校对就业率过低、不适应社会需求的专业谨慎增设、及时调减。