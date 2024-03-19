中国再有多家医院停止产科分娩服务

随着中国人口出生率下降，今年以来，又有江西、浙江等地多家医院停止产科服务。

据路透社星期二（3月19日）报道，江西赣州市第五人民医院公告称，该院自3月11日起停止产科服务。浙江江山市中医院早前宣布，自2月1日起，不再开展产科（平产、剖宫产）业务。

另据澎湃新闻报道，广东惠州惠康医院、福建莆田的秀屿区东峤镇卫生院、山东青岛市黄岛区第二中医医院过去几个月也发布公告，停止产科接产服务。

中国人口出生率近年来持续下降。中国国家统计局数据显示，2023年中国出生人口仅为902万人，总人口比上年末减少208万人。

在此背景下，中国妇产医院数量也开始走下坡。中国国家卫生健康委员会的数据显示，中国妇产医院数量从2020年的807家，下降到2021年的793家。

路透社报道称，由于高昂的育儿费用、不愿结婚或在传统社会中搁置自己的职业生涯，许多中国女性选择不生孩子。

不过，中国民政部上周公布最新统计数据，2023年中国共办理结婚登记768万对，比2022年增加12.4%。这是中国结婚人数自2013年以来首次止跌回升。

分析认为，去年结婚人数罕见回升一是2022年疫情防控影响恋爱交友，二是一些人特地避开今年的“寡年”，赶在去年结婚，以生下“龙宝宝”。