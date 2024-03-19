中国恒大创办人许家印被限制高消费

中国恒大集团创办人许家印被限制高消费，此前他已被证监会拟终身禁止进入证券市场。

据证券时报网报道，中国执行信息公开网信息显示，咸宁市中级人民法院星期一（3月18日）向中国恒大集团发出限制消费令。

咸宁市中级人民法院今年1月25日立案执行申请人湖北银行股份有限公司咸宁分行申请执行与中国恒大集团的借款合同纠纷案。中国恒大因未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，法院依法依规对中国恒大集团采取限制消费措施，中国恒大集团及其法定代表人许家印不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。

这些高消费及非生活和工作必需的消费行为，包括乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；购买非经营必需车辆；旅游、度假；子女就读高收费私立学校；支付高额保费购买保险理财产品等。

如果违反限令，经查证属实的，法院将依规予以罚款、拘留；情节严重构成犯罪的，将依法追究刑事责任。

中国证监会星期一晚公告，对中国恒大集团的主要附属公司恒大地产处以41.75亿元（人民币，下同，7.78亿新元）巨额罚款，并拟终身禁止恒大董事长许家印进入证券市场。