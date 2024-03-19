北京市将强化一区一策的房地产政策

北京市今年将筹集建设7万套保障性租赁住房，并推进20个城中村改造，强化因区施策、一区一策的房地产政策。

据中新网报道，中国国务院新闻办公室星期二（3月19日）召开“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，围绕“立足首都城市战略定位 奋力开创高质量发展新局面”作介绍并答记者问。

中共北京市委常委、常务副市长夏林茂在发布会上说，北京市正在按照中央的统一部署要求，大力推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设和城中村改造“三大工程”，加快构建房地产新模式。

今年，北京市将筹集建设7万套保障性租赁住房，完工竣工各类保障性住房8万套，特别是要加大对“一张床”“一间房”产品的供给力度，着重解决好新市民、年轻人和一线务工人员的住房问题。

另外，北京市今年还计划推进20个城中村改造，消除安全隐患，改善民众的生活品质和生活环境，提升城市发展质量。

谈到房地产政策，夏林茂说，北京市始终坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，全面落实总体规划，强化因区施策、一区一策、精准施策，以租购并举、产城融合、职住平衡、宜居宜业的原则，优化房地产调控政策，支持刚性和改善性住房需求，更多更好地满足多层次、多样化的住房需求，促进北京市房地产市场健康发展。