中国AI复活亲人初成产业链 收费上百至数万人民币

中国媒体报道，目前“AI复活亲人”在中国需求量巨大，已经初步形成产业链，收费从一百到数万人民币不等。

据红星新闻星期一（3月18日）报道，目前人工智能（AI）复活亲人”在中国已经成为一门盈利的生意，并初步形成产业链。

据记者调查，李玟、乔任梁等明星的AI“复活”视频近期频繁出现，正是为了引流推广，吸引目标客户。之后会有专门人员进行视频制作，并用专门话术沟通成单，甚至还有明确的价目表。

以198元（人民币，下同，约37新元）的基础款为例，客户提供逝者照片即可，AI生成视频后，声音由AI进行配音，时长为1分钟以内；598元的视频客户需要提供照片、逝者的声音，以及一段方言念出的逝者要说的话。根据宣传，后者还原度为90%左右。

有代理称，一星期完成了20多单，还有人专门成立公司承接“AI复活亲人”项目，成立不到一个月已经接数百单，目前需求量巨大。

据报道，如果有人想成为代理，需要一次性缴纳980元。上线会提供话术，代理负责接单，视频制作则由上线完成。如果想自行接单，则须缴纳近两万元的学费，公司会教学员如何用AI制作视频，在购买相关硬件和软件后，可以独立接单。

另据《扬子晚报》上月报道，自2019年开始从事“AI复活”事业的业者孙凯说，他的公司创立至今已服务了超过7万人，目前其“数码永生”产品对外统一标价为9800元。

红星新闻引述律师说，如果是依近亲属请求，通过AI技术加持，满足亲属寄托哀思需求，无可厚非；但如果“未经亲属准许”，这种采取AI技术“还魂”的做法，面临着侵犯逝者的肖像、名誉、隐私等人格权益的法律风险。