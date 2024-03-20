中国官媒：不能什么想法都披上新质生产力外衣

中国官方提出要着力发展“新质生产力”后，一时成为各界热门词汇，但中国官媒发文指出，不能把什么想法、什么举措都披上新质生产力的外衣，一旦滥用更容易失去发展方向。

中国国务院主办的《经济日报》星期一（3月18日）刊发署名“金观平”的文章称，新质生产力不仅是生产力理论的重大创新，更是生产力领域的重要变革，在理论和实践上都有明确的内涵和外延，“不能把什么想法、什么举措都披上新质生产力的外衣，甚至不顾实际条件，硬往新质生产力上面靠”。

文章说：“套概念、讲空话、喊口号……对新质生产力的泛化和滥用，不仅容易迷失发展方向，更会错失发展机遇。”

文章说，新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式，具有高科技、高效能、高质量特征，“如果忽略新质生产力的边界和特征，把七七八八的工作都纳入进来，就很难抓住主要矛盾带动全局工作”。

今年全国两会（全国人大、政协年会）期间，中国高度聚焦新质生产力，中国总理李强更在政府工作报告中要求加快发展新质生产力，并成了中国政坛、媒体、学术、企业界的关键词，西安科技大学更在3月初成立“新质生产力研究中心”，由校长亲自挂帅主持。

《经济日报》从3月13日至18日接连以署名“金观平”发表五篇文章，有的文章对一窝蜂追捧发展新质生产力的现象提出意见。

《经济日报》上星期六（3月16日）发表的文章就提到：“发展新质生产力不是忽视、放弃传统产业，要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一种模式”。