港澳办等驻港机构发文祝贺23条立法通过

香港立法会星期二（3月19日）火速表决通过《基本法》23条立法后，中国国务院港澳办、外交部驻港公署等中央驻港机构纷纷发文祝贺，称这在“一国两制”事业发展进程上具有重要里程碑意义。

中国国务院港澳办在23条立法三读通过当天以《筑牢安全根基 加快由治及兴》刊文，祝贺香港特区《维护国家安全条例》顺利通过。

文中有三大主旨，包括香港特区积极履行维护国家安全宪制责任，充分彰显爱国爱港新气象；香港国安条例顺利通过，为保持香港长期繁荣稳定、推动“一国两制”实践行稳致远提供更加坚实的制度保障；以及在高水平安全保障下，香港定能实现高质量发展和高水平开放，加快由治及兴的铿锵步伐。

港澳办称，国安才能港安，国安才能家安。保国家安全，就是保“一国两制”，就是保香港繁荣稳定，就是保外来投资者的利益，就是保香港的民主自由，就是保香港全体居民的人权和根本福祉。香港国安条例的制定实施，必将进一步筑牢香港发展的安全根基，推动香港加快实现由治及兴。

中国外交部驻港公署也以《23条立法筑牢维护国安屏障 香港由治及兴再创辉煌》为题发声明，表示热烈祝贺。

声明称，完成香港《基本法》23条立法是香港特区宪制责任、现实需要。特区行政和立法机关严谨扎实、高质高效完成立法程序，顺应人心所向、众望所盼。立法为香港维护国家安全量身打造坚强铠甲，为香港实现由治及兴提供坚实支撑，展现了“爱国者治港”新气象，翻开“一国两制”事业新篇章。

声明称，香港国安条例的顺利通过将有利于发挥特区法律体系的整体制度效能，进一步构建安全、便利、高效的营商环境，增强本地和海外投资者的信心，以高质量安全保障高质量发展，保障香港长治久安和繁荣稳定。

中联办和驻港国家安全公署也发表声明祝贺《基本法》23条立法通过。

香港立法会全票三读通过俗称《基本法》23条立法草案的《维护国家安全条例草案》。香港特首李家超说，该法案将在星期六（3月23日）生效，并形容这是港府和立法会共同完成光荣使命的历史时刻。