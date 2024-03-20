王毅会晤澳外长：独立应是澳方对外政策的重要原则

开启访澳行程的中共政治局委员、中国外长王毅星期三（3月20日）在堪培拉同澳大利亚外长黄英贤会面时说，中方一直奉行独立自主的和平外交政策，对澳政策一以贯之。独立也应是澳方对外政策的重要原则。中澳关系的发展不针对第三方，也不应受第三方的影响或干扰。

综合新华社和路透社报道，王毅与黄英贤举行第七轮中澳外交与战略对话时说，2022年7月第一次见面时，正值澳大利亚新政府成立不久，双方提出要“重整行装再出发”。在共同努力下，中澳关系实现破冰，重新起航，各领域交流合作逐步得到恢复。这已是第六次见面。每见一次，双方互信就增加一分，中澳关系就前进一步。这就是加强沟通的价值所在，就是不断增信释疑的积极进程，希望这一良好互动的势头能够继续保持下去。

王毅表示，此次访澳，正值中国国家主席习近平成功对澳进行国事访问和中澳建立全面战略伙伴关系10周年。这是一个承前启后的重要年头。双方应在迄今双边关系良好势头基础上，“携手合作创未来”，以更加积极作为的姿态，共同构建更加成熟稳定、更加富有成果的全面战略伙伴关系。

王毅还说，过去10年的跌宕起伏，既留下需要汲取的教训，也积累了值得珍惜的经验。最根本的是坚持相互尊重。中方从不干涉澳方内政，尊重澳方选择的制度和道路。同样在中国的主权、尊严和正当关切上，希望澳方也能继续恪守建交以来作出的承诺，予以尊重和妥善处理。最关键的是坚持求同存异。中澳社会制度、历史文化不同，在很多方面有差异。但两国之间的共同利益远大于分歧。双方不仅要正视和表达分歧，更要管控和超越分歧。最重要的是坚持互利共赢。

王毅补充说，中澳经济高度互补，潜力巨大。去年双边贸易额逆势增长，澳对外贸易顺差中的近80%来自对华贸易。正确的做法是努力做大共同利益的蛋糕，并为两国企业投资运营提供良好营商环境。最宝贵的是坚持独立自主。中方一直奉行独立自主的和平外交政策，对澳政策一以贯之。独立也应是澳方对外政策的重要原则。中澳关系的发展不针对第三方，也不应受第三方的影响或干扰。

王毅强调，中澳关系既然走在正确轨道上，就要不犹豫，不偏航，不走回头路。既然明确了前进方向，就要争取走得稳、走得好、走得远。这符合两国人民的共同利益，也是地区国家的普遍期待。

黄英贤在对话会开场时说，她期待与王毅坦诚谈论在中国被拘的澳大利亚人，以及人权问题、海上安全及地区和国际问题，比如太平洋地区、俄罗斯入侵乌克兰和中东冲突。

黄英贤还说，“对话能帮助我们管理各自分歧。我们都知道分歧并不能消除。澳大利亚永远是澳大利亚，中国永远是中国。”

中澳紧张关系在2022年阿尔巴尼斯上任后趋缓。过去一年多来，中国先后解除了对澳洲煤炭、木材和大麦等商品的进口限制措施。

黄英贤今年2月正式邀请王毅访澳后，中国在关税和澳洲籍华裔作家杨恒均被拘留等导致双边摩擦的议题上，密集释放友好信号。

中国商务部上星期二（12日）发布了撤销澳洲葡萄酒进口税的临时提案，相关政策的最终决定有望在3月底出台。

中国驻澳大使肖千上星期一（11日）首度公开表态称杨恒均可能不会被处决。