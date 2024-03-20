中国官媒驳“崛起顶峰论”：中国经济在爬坡过坎中前进

中国官媒《经济日报》星期三（3月20日）发表评论文章反驳“中国崛起顶峰论”时说，中国经济长期在爬坡过坎中前进，既有笃定的追求，也在识变、应变、求变中调整。其间难免遇到各种问题和挑战，甚至会经历必要的阵痛，但这些都是发展中的问题。

文章说，一直以来，唱空中国的论调屡屡被证伪，又屡屡改头换面、反复出现。历史从来是一个长周期的发展过程，妄断“顶峰”和“终结”，在任何话语体系下都有违逻辑、常识和事实。

对于“中国崛起顶峰论”认为“疫情冲击影响致顶”，文章指出，肆虐三年的冠病疫情的确给世界和中国经济都带来了巨大冲击。但历史地看，流行病疫情再严重，也是短期性的；对经济的冲击再大，也不会对长期发展趋势产生根本影响。2020年，中国就成为疫情发生后全球第一个恢复增长的主要经济体。如今，疫情给中国经济带来的“疤痕效应”正以肉眼可见的速度祛散。

对于“人口红利消失致顶”，文章反驳说，中国近年人口总量和结构发生重大变化，但16岁至59岁劳动年龄人口仍有约8.65亿人，劳动参与率在世界上处于较高水平，劳动力资源依然丰富，人口红利并没有消失。进一步看，对经济发展来讲，劳动力投入很重要，有效劳动的投入更重要，相较人口规模，影响经济中长期增长的关键因素是人口素质。

文章指出，目前，中国劳动年龄人口平均受教育年限提升至11.05年，接受高等教育的人口超过2.4亿人，人才资源总量、科技人力资源、研发人员总量均居全球首位，特别是中国理工科毕业生规模庞大，“工程师红利”业已形成。虽然人口老龄化有所加深，但每年的有效劳动增加，“人口红利”正在加快向“人才红利”转化，为高质量发展提供了坚实的人力资源基础，进而成为经济持续增长的重要来源。

对于“科技打压脱钩致顶”，文章说，中国人民坚持独立自主、自力更生，在一穷二白中都能渡过难关，而今更有坚实的物质技术基础，“小院高墙”又怎能挡住创新发展的铿锵步伐。今天的中国，既奉行“开放的大门永远不会关上”，又不断提升科技自立自强水平。

文章指出，近些年，中国加大科技创新投入，拥有的全球百强科技创新集群数量已跃居世界第一，人工智能、区块链等新兴技术正在加快转化应用，新能源汽车、锂电池、光伏产品给中国制造增添了新亮色。

最后，对于“经济增速放缓致顶”，文章说，经过30多年GDP年均9.9%的高速增长之后，近年来中国经济增长速度的确有所放缓，但这是经济发展阶段演进的自然结果，但这是现代国家经济发展的普遍走向，具有规律性和必然性。中国经济增长阶段性转换还与世界经济长期结构性调整、新一轮产业变革融合相互叠加。如果继续追求过快的增长速度，不仅违背经济规律，而且会加剧传统粗放增长方式的既有矛盾、带来诸多风险，造成经济的不平衡、不协调和不可持续。转换增长阶段，意味转换动力引擎。落后生产力不断萎缩和退出，先进生产力则不断产生和扩张，由此形成新的增长点、新的增长动力。

文章强调，观察中国经济，不仅要看“体量”，还要看“体质”。中国经济没有见顶停滞，而是在爬坡过坎中实现了质的有效提升。目前，中国人力资源、资本形成、基础设施、产业体系等综合优势突出，经济发展潜力仍然巨大。

文章说，屡屡“唱空”，或者简单用西方理论套用中国经济，或者夸大短期、局部问题，或者存在主观偏见，或者出于狭隘私利……综其原因，还是对中国经济强大韧性和中国经济发展规律的认识存在误区。

文章强调，中国经济长期在爬坡过坎中前进，既有笃定的追求，也在识变、应变、求变中调整。眼下的中国经济正处于向高质量发展迈进的关键时期。其间，难免会遇到各种问题和挑战，甚至会经历必要的阵痛，但这些都是发展中的问题。中国正视问题，有效利用充裕政策空间，不断出台针对性措施加以解决。