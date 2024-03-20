国民党立委：台海真实情况常被扭曲

台湾在野的国民党立委就台海局势与国际媒体交流时，称台海的真实情况常常被扭曲，让外界对台海和亚太安全局势出现误解，国民党将持续与各方沟通传达正确资讯。

综合台湾《联合报》和中央社报道，国民党立委陈永康、徐巧芯、翁晓玲等星期二（3月19日）下午在立法院国际处陪同下，与英国广播公司（BBC）与法国新闻社（AFP）等国际媒体就台海与亚太区域安全形势等议题交流。

同是退役海军上将的陈永康说，台海双方应该达成“战争没有赢家，和平没有输家”的共识，台湾更应将“危机预防列为优先考量，而非单纯的危机管理”，尤其国际格局在中美竞逐态势下，台湾的战略不确定性与日俱增。

他说，台湾如果没有一套严谨逻辑及方法架构，以涵盖政治、军事、经济、社会、能源、社会、医疗、产业等全范畴的安全战略为指导，很容易落入头痛医头，脚痛医脚的“隧道效应”（tunnel effect）陷阱中。

陈永康还指出，台湾不只面临外在环境挑战，内部决策机制及跨部会整合问题也是安全潜在风险。以金门214翻船事件为例，各政府部门对应不协调，甚至互有矛盾，都是缺乏高层战略指导的表征，为政者要引以为戒。

针对法新社记者问及中国大陆对台灰色地带战略，陈永康说，大陆对台战略乃多层次多维度的手段应用，包含外交孤立、国际法律战、打击台湾社会与经济韧性等。

陈永康研判，如果两岸发生冲突，大陆大规模两栖攻台的可能性或许不高，但大陆可利用军事或非军事封锁方式，打击台湾对外交通线，试图以困台方式达成目的。

陈永康认为，台海被外界视为危险之地，真实信息与状况却常被扭曲，导致外界对台海与亚太安全局势有所误解。他表示，将持续与各界沟通，传达正确且符合实情的信息，以促进台海和平发展与消弭台湾安全风险。

陈永康毕业于美国海军战争学院，曾担任台湾驻美武官、国防部军事代表团团长、海军副司令、参谋长等职。他是台湾海军少见的“学者型将领”，熟稔国际外交事务、国防采购、战力评估、建军规划及军事教育。