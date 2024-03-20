山西19岁少年猝死前疑被连续抽血16次 当地政府展开调查

针对19岁少年猝死前疑似在血浆站连续被抽血16次的消息，山西忻州忻府区宣传部星期二（3月19日）回应说，涉事企业忻州天坛生物单采血浆有限公司已停业整顿，配合调查。忻府区工作专班已进驻该企业，调查工作已全面展开。

山西忻州忻府区宣传部官微发布通报说，3月16日晚网上出现“19岁少年离奇死亡，此前在血浆站连续被抽血十六次”的网文；3月18日，某媒体刊发了“8个月有偿捐献血浆16次？山西19岁少年猝死，家属质疑血浆站‘拉人头’”的报道，反映居住在静乐县的赵某离世，生前曾在位于忻州市忻府区的忻州天坛生物单采血浆有限公司献过血浆，引起社会、媒体、网友的关注。

通报说，忻府区委区政府高度重视，立即成立了由区委区政府领导担任组长，区卫生健康和体育局、区纪委监委、忻州市公安局直属分局等组成的调查处置工作专班，对网络反映情况展开调查。目前，调查工作已全面展开，有关情况将及时向社会公布。

通报指出，涉事企业忻州天坛生物单采血浆有限公司，系中国医药集团有限公司的子公司，批准成立于2011年，在忻州市部分县、区开展血浆采集业务。

该企业3月19日下午已停业整顿，配合调查。忻府区工作专班已进驻涉事企业，正在对该企业采集血浆的组织动员、健康征询、体格检查、血红蛋白检查等工作环节以及死者赵某献血浆有关情况进行认真调查核实，并将视调查核实结果依法做出相应处理。

据新黄河媒体星期一（18日）报道，家住山西省忻州市静乐县的19岁少年赵伟今年1月15日在家中突然逝世。父亲赵志杰在整理其遗物时发现，赵伟在逝世前八个月时间内疑似连续被抽采血浆多达16次，最短的“卖血”间隔天数为12天。遗物中还有一张赵伟在逝世十天前于当地医院开具的检查单，诊断显示其重度贫血，疑出现造血功能障碍。

报道引述赵志杰说，涉事血浆站属于“拉人头”宣传，拉一个给100元（人民币，约18.8新元），“他们通过这种方式诱骗这些刚入社会的孩子频繁‘卖血’，导致我儿子长时间高频率抽血，造成血液再生功能疾病最后导致死亡，必须为此负责。”