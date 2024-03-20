台外长：南中国海情势紧张 不适合登太平岛

台湾总统蔡英文避谈会否在任期结束前登太平岛，台湾外长吴钊燮表明，在南中国海紧张局势升高之际，目前的时间点并不适合。

综合台湾《联合报》和中央社报道，吴钊燮星期三（3月20日）赴立法院外交及国防委员会报告业务并备质询。他在会前受访时就相关议题重申，有关太平岛的讨论，要说明清楚“太平岛是中华民国的主权，毫无疑问、毋庸置疑”。

吴钊燮说，台湾政府持续捍卫主权的政策没有变，但南中国海情势发生了变化，不仅中国大陆与菲律宾海巡船冲撞，大陆每天也派出20艘军舰在南中国海巡逻，已建立庞大的军事基地。

他称，在南中国海争议不断升高之际，台湾应思考以和平方式解决问题，而非让外界认为台湾在制造困难，接下来如果有机会，会用最好的方式来展现对太平岛主权的声张。

吴钊燮随后在立法院备询时进一步表态，目前的时机不适合。

太平岛是南沙群岛中最大的自然岛，目前由台湾实际控制。中国大陆、菲律宾和越南都对太平岛提出声索。

台湾政府在太平岛的码头改善工程今年1月宣告竣工后，包括前总统马英九在内的多名蓝营人士相继呼吁蔡英文应效仿前总统陈水扁、马英九登太平岛宣示主权。

然而，蔡英文多次回避表态，迟迟没有行动，被质疑可能是美国在暗中施压。

台湾退役少将栗正杰星期二评估，太平岛旁有美济礁等三个岛，若蔡英文登上太平岛，刚好可被当成“饺子馅”包起来，东沙岛距离太平岛还有1100公里，台湾空军F16V难以掩护支援。

栗正杰续称，中国大陆解放军在广东佛山部署了歼－20空中作战旅，而从佛山到东沙岛只有170海里（314公里），要对台湾军机实施干扰易如反掌，都在拦截半径之内。

他研判，虽然中国大陆应不会为难，但美国不会允许蔡英文此时登太平岛，加剧南中国海复杂局势。