3月中国LPR不变 专家称仍有降息空间

上个月中国5年期以上LPR（贷款市场报价利率）大幅下调25个基点后，3月份LPR保持不变。

据中新社报道，中国人民银行星期三（3月20日）授权全国银行间同业拆借中心公布最新一期LPR：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%，与上月相比，均保持不变。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华分析称，3月份LPR“按兵不动”，符合市场预期。主要受三方面因素影响：一是1-2月金融数据理想，实体融资平稳增长，内需稳健修复；二是部分银行净息差压力较大；三是当月对LPR有直接影响的MLF（中期借贷便利）政策利率维持稳定，商业银行短期调整LPR的阻力大于动力。

周茂华称，预计后续央行通过结构性工具，继续挖掘利率市场化改革潜力，引导金融机构优化资产负债结构，拓展金融机构让利实体经济空间，有效降低实体经济薄弱环节、新兴领域融资成本。

专家认为，后续LPR仍有降息空间。中国民生银行首席经济学家温彬认为，上月5年期以上LPR大幅调降后，贷款利率加快下行，将带动整体利率中枢下移，这也会推动政策利率相应跟进，以实现各类利率之间的协同联动。此外，出于对商业银行稳健经营、激发市场主体活力等方面的考虑，LPR也有降息空间。

周茂华也认为，LPR存在下调空间，特别是年初以来国债利率进一步走低，低于同期存款利率水平，为银行存款利率调降创造条件；同时，国内经济稳步修复，物价处于低水平，货币政策空间充足。

不过，专家也提及，随着经济稳步恢复，市场供需也将发生变化，后续LPR降息空间收窄。