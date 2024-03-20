中国欧盟商会：在华欧企被迫将过多资源放在风险管理上

中国欧盟商会说，在华欧洲企业面临着“更不可预测”的商业环境，迫使它们将过多资源分配给风险管理而非增加市场份额，此举损害了企业的效率和创新，同时增加消费者的成本。

综合路透社和法新社报道，中国欧盟商会星期三（3月20日）发布调查报告指出，在冠病疫情、全球经济放缓、俄乌战争和中美地缘政治竞争等背景下，在华欧洲企业面临的风险的复杂性和严重性呈指数级增长，促使它们过度偏重于风险管理和建设抗风险能力。

报告说，为了规避上述经商风险，投资于尽职调查服务和详细的供应链审查可能成为它们的一种竞争优势。

报告说，超过一半（55%）的受访在华欧企表示，过去一年企业在华经商面临的商业环境变得更加政治化。过去两年，这种“普遍的不确定性情绪”已促使四分之三在华欧企重新审视在华业务，建立更加多元化的供应链。

不过，只有12%的在华欧企决定在中国以外建立全新的供应链，也只有1%企业决定切断与中国的所有联系。

中国欧盟商会主席彦辞（Jens Eskelund）在报告中说：“中国在确保与欧洲保持可行的商业关系方面有着合理的自身利益。坦率地说，如今这一点正面临风险。”

他写道，“我认为，欧洲有可能感到不得不以更具保护性的方式做出反应。”

目前欧盟已开始更严格地审查来自中国等竞争对手的外国投资和战略技术出口，以减少对中国的依赖。去年9月，欧盟还对来自中国的电动车启动反补贴调查，以决定是否征收关税保护欧盟生产商。

彦辞说，电动车的反补贴调查，以及其他风险管理措施，已使在华欧企对中国商业环境政治化的担忧达到创纪录的高度。

他主张欧盟与中国当局进行更多对话，以解决欧盟企业的担忧，否则未来可能会有更多“针锋相对”的贸易措施。