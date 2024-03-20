台央行行长：佩洛西访台期间曾进行金融兵推

台湾央行行长杨金龙透露，美国众议院议长佩洛西访台、中国大陆在台海周边进行军演期间，央行等部门曾进行“金融兵推”。

综合台湾《联合报》、三立新闻网和中央社等报道，台湾立法院星期二（3月19日）进行施政总质询时，国民党立委王鸿薇针对金融韧性提出关切，提问如果两岸发生最坏情况，外资大举撤出，政府是否有金融因应准备。

列席备询的杨金龙回应说，针对资本资金的进出，央行都有掌握；而金融相关的准备，央行、金管会、财政部都在默默进行金融演练，制定应对配套措施。

杨金龙进一步透露，2022年8月时任美国众议院议长佩洛西访台、中国大陆在台海周边试射导弹期间，央行、金管局和财政部都进行过“金融兵推”，面对其他紧急状况，也都有应对措施。

星期三（3月20日）举行的立法院院会中，国民党立委赖士葆进一步要求财政部长庄翠云在没有涉及机密的情况下说明过去金融兵推的相关情形。

庄翠云说，台湾有关部门去年10月和12月曾演练金融兵推，财政部是参与部会之一。在去年12月之后，今年还没有进行过金融兵推。

针对兵推重点，庄翠云说，在财政部内部是次长召集会议，行政院则是院长召集会议，财政部主要负责国库稳定和调度，包括配合国防部进行财力动员、预算转换和配合央行及金管会进行必要的金融外汇管制。

她称，如筹措财源以缓济急，至于军用品如果有必要，关务部分也会加速和便捷化。至于战备资金筹措会否考虑加税，庄翠云说，这确实是可能的考虑项目，包括税或费都有考虑，但向人民收取的每一毛钱都会经过立法。