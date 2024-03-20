北京一轿车撞多辆电动车 致一死17伤

北京发生一起严重车祸，一辆轿车冲撞多辆电动单车，造成一人死亡17人受伤。当地警方通报，司机已被刑拘。

北京交警在官方微博上发布通报称，星期二（3月19日）晚上7时40分许，一辆轿车发生交通事故后，驶入东城区宽街路口非机动车道，并与多辆电动车发生碰撞，造成多人受伤。

涉事地点是北京市的中心闹市区，附近有南锣鼓巷、鼓楼、烟袋斜街等知名景点。

北京交警星期三（3月20日）再次针对该事件发布情况通报称，肇事者是一名21岁男子，他驾驶轿车19时45分在张自忠路口因闯红灯与一辆电动自行车发生交通事故，肇事后逃逸过程中又刮撞一辆电动自行车，19时46分继续逃逸至宽街路口时，因操作不当与等红灯的多辆电动自行车发生剐撞。

通报称，受伤人员及时送医救治，其中一人经抢救无效死亡，一人重伤暂无生命危险，另12人留院治疗、四人已出院。

经检测，肇事者不涉酒、不涉毒。目前因涉嫌交通肇事罪被依法刑事拘留，事故处理和善后工作正在进行中。

网传视频显示，事故现场大量电动单车被撞翻，被撞碎的车身散落在地上，多名疑似是电动单车司机趴地不起，路面有明显血迹。一辆疑似是涉事车辆的黑色轿车车头撞击变形，车牌掉落。

肇事司机则疑似坐在轿车内吸烟，现场有路人不满其态度，怒骂道：“你是犯错态度吗，你多狂啊！”