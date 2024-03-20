港政务司长：23条立法通过 香港未来如花卉般灿烂

香港政务司长陈国基称，《基本法》23条通过后，香港基本安全得到保障，未来犹如花卉般灿烂。

综合香港电台、香港01和《星岛日报》报道，陈国基星期三（3月20日）在出席花卉展活动后对记者说，《基本法》23条立法通过后，香港基本安全得到保障，未来就如花展中的花卉般“开得这么灿烂”。

他说，港府未来会更集中改善经济及民生，全力推动盛事经济，让香港成为宜居地方。

香港立法会星期二（3月19日）全票三读通过俗称《基本法》23条立法草案的《维护国家安全条例草案》，但包括美国、英国在内的西方国家和国际机构表达了此法案可能进一步限制香港自由的担忧。

陈国基对此批评称，美西方国家不断抹黑23条，这些国家本身都立了保护国家安全的一些条例，“为何他们可以保护他们国家的安全、而香港不可以呢？”

他称，如果没有《香港国安法》，西方国家才有机可乘，破坏香港的安宁和秩序。

对于23条立法破坏香港人权法治的指控，陈国基反驳称，2019年反修例运动期间香港爆发游行示威，出现掷汽油弹及打斗等情况，但当时没有国家出面批评这些行为影响人权。

他称，如今香港市民可安心外出逛花展，才是行使他们的基本权利。

陈国基称，港府会尽量反驳及澄清不实指控，同时向外商各界解释法例，并期望将来无须动用国安法律，因一旦出现国安问题，只会影响市民。