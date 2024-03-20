王毅：中澳应建设更富有成果的全面战略伙伴关系

中共政治局委员、外交部长王毅说，中澳关系既然已走上改善的轨道，就应该大踏步向前迈进，建设更加稳定成熟、更加富有成果的中澳全面战略伙伴关系。

根据中国外交部网站消息，王毅星期三（3月20日）在堪培拉同澳大利亚工商、战略等各界人士座谈。王毅在座谈上对澳各界人士长期秉持对华友好理念、积极促进中澳互利合作表示赞赏。

王毅说，中国始终倡导并践行多边主义，主张国际关系民主化，反对单边主义和霸凌行径，积极推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。中国奉行互利共赢的开放战略，对外开放的大门越开越大，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境，积极参加应对气变国际合作，不断以中国新发展为世界提供新机遇。

王毅指出，中澳关系是全方位、多领域的，双方共同利益远远大于分歧，两国应当做伙伴而不是对手。中澳关系既然已走上改善的轨道，就应该大踏步向前迈进，建设更加稳定成熟、更加富有成果的中澳全面战略伙伴关系，更好造福两国人民和地区国家。

王毅对澳各界人士说：“欢迎大家多到中国走一走、看一看，多介绍中澳交往的真实见闻，促进两国民众友好交流，扩大双方互利合作，为中澳关系发展贡献力量。”

根据中方的新闻稿，澳方与会人员说，澳中是重要合作伙伴，两国共同利益远大于分歧。澳工商、战略等各界欢迎澳中关系改善，支持澳中深化经贸、金融、教育、卫生、科研、法律等领域对话合作，妥善处理分歧，积极探索绿色发展、科技创新等合作新机遇，共同应对气候变化等全球性挑战，推动澳中关系不断发展，以澳中关系的稳定性增加世界的确定性。

本周开启访澳行程的王毅同日在堪培拉同澳大利亚外长黄英贤举行第七轮中澳外交与战略对话。王毅在对话会上说，中方一直奉行独立自主的和平外交政策，对澳政策一以贯之。中澳关系的发展不针对第三方，也不应受第三方的影响或干扰。

黄英贤则说，她期待与王毅坦诚谈论在中国被拘的澳大利亚人，以及人权问题、海上安全及地区和国际问题。她还说，“对话能帮助我们管理各自分歧。我们都知道分歧并不能消除。澳大利亚永远是澳大利亚，中国永远是中国。”

澳洲前总理莫里森2020年要求国际社会追溯冠病疫情起源后，中澳关系跌入低谷。中国2021年起对澳葡萄酒施加为期五年、最高税率达218.4%的反倾销税，澳洲随后向世界贸易组织投诉。

自澳洲现任总理阿尔巴尼斯2022年5月上台后，双边关系逐渐回暖。过去一年多来，中国先后解除了对澳洲煤炭、木材和大麦等商品的进口限制措施。中国商务部也在上星期二（12日）发布了撤销澳洲葡萄酒进口税的临时提案，相关政策的最终决定有望在3月底出台。