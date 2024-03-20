中国一男子以麻药过敏勒索10余家诊所 获刑两年五个月

中国一名男子明知自己对麻药过敏，却故意去牙科诊所拔牙，打完麻药后以出现过敏反应为由，向10余家诊所的牙医索要钱财，最终获刑两年五个月。

根据“海宁法院”微信公众号星期二（3月19日）消息，中国浙江省嘉兴市海宁法院日前审结一起敲诈勒索10余家牙科诊所的案件，被告人费某因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑两年五个月，并处罚金3万元（人民币，下同，约5597新元）。

去年10月，费某到海宁市江某的牙科诊所拔蛀牙。江某检查发现他确有一颗蛀牙要拔除，询问得知没有高血压等疾病史后，给费某注射麻药准备拔牙。

麻药刚注射一半，费某就表示头晕、呼吸困难，并出现脸红、出汗等症状。江某停止注射，提出带费某去医院，但费某认定自己是麻药过敏，并扬言自己朋友众多，他们知道了会来砸江某的诊所，要求江某出5000元私了。由于还有其他病人，江某息事宁人，按费某要求转账了事，事后向当地派出所报警。

据警方调查，费某知道自己对麻药过敏，一打麻药就会出现流汗、心慌等，过一会儿会自行好转。他利用这项“特殊体质”，先后前往浙江各地10余家牙科诊所，每次都以“拔蛀牙”的名义让医生注射麻药，再以过敏为由要挟对方并索要钱财200元到6000元不等。

法院认为，费某以非法占有为目的，采用威胁、要挟的方法多次强行索要钱财，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，系累犯，依法应从重处罚，遂作出上述判决。