中国证监会主席吴清加入央行货币政策委员会 易会满退出

中国央行星期二（3月19日）发布了更新后的中国人民银行货币政策委员会委员名单，名单显示，中国证监会新任主席吴清等四人加入，被免职的原证监会主席易会满等四人退出。这也是《中国人民银行货币政策委员会条例》修订之后，首次对货币政策委员会成员进行调整。

据中国央行网站公布的最新名单显示，货币政策委员会主席为潘功胜，另有13名委员分别是徐守本、李春临、廖岷、张青松、宣昌能、李云泽、吴清、康义、朱鹤新、田国立、王一鸣、黄益平、黄海洲。

目前，货币政策委员会由下列单位和人员组成：中国人民银行行长；国务院副秘书长一人；国家发展和改革委员会副主任一人；财政部副部长一人；中国人民银行副行长两人；国家金融监督管理总局局长；中国证券监督管理委员会主席；国家统计局局长；国家外汇管理局局长；中国银行业协会会长；专家委员三人。整体上看，货币政策委员会主要分为两类：一是相关政府部门负责人，二是金融专家。

央行货币政策委员会去年12月召开的第四季度例会显示，会议由主席潘功胜主持，货币政策委员会委员廖岷、张青松、李云泽、易会满、康义、朱鹤新、刘世锦、蔡昉、王一鸣出席会议。徐守本、李春临、刘国强、田国立因公务请假。

与此前的名单相比，此次调整后的四个新面孔分别是：中国证监会主席吴清、中国人民银行副行长宣昌能、北京大学国家发展研究院院长黄益平、清华大学五道口金融学院特聘教授黄海洲。

易会满、刘世锦、蔡昉、刘国强四人退出中国人民银行货币政策委员会。

中国人民银行货币政策委员会成立于1997年7月，是央行制定货币政策的咨询议事机构。

2003年12月27日修订的《中国人民银行法》第十二条明确指出：中国人民银行设立货币政策委员会。货币政策委员会的职责、组成和工作程序，由国务院规定，报全国人民代表大会常务委员会备案。中国人民银行货币政策委员会应当在国家宏观调控、货币政策制定和调整中，发挥重要作用。

今年1月，中国国务院总理李强签署国务院令，公布《国务院关于修改部分行政法规和国务院决定的决定》，其中，对《中国人民银行货币政策委员会条例》进行了修改。