胡锡进：基层恶性事故增多趋势可能制止不住

针对近期中国基层事故频发，中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进发文坦言，近来基层事故有点多，认为形式主义造成基层体系性松懈，各种恶性事故增多的趋势可能制止不住。

胡锡进上星期六（3月16日）在微博发文说，近一段时间中国基层事故出得有点多，包括火灾、爆炸和塌楼，还有邯郸三个初中生残忍杀害一名同学这样的“离奇恶性案件”，让他觉得有点不对劲。

他说，几位专家学者曾私下议论，觉得基层“现在躺平的多，忙形式主义的多，心思用来应付上边的多”，把精力投到本职工作的少了，得过且过，导致各种事故层出不穷。

胡锡进提到，南京今年2月发生严重火灾的明尚西苑小区先前已发生两次火灾，大楼内架空层停放的电动车又多又密，却没有必须的消防设备，只要基层工作“保持应有的责任感，确实履职到位了”，事故本应能够避免。

他说，中国基层“不得不忙各种表面文章”，本职工作反而成了业余、副业。所以他真的有些忧虑，由于形式主义造成中国基层工作的体系性松懈，各种恶性事故一段时间以来似乎在增多的趋势“有可能制止不住”。

胡锡进也呼吁真正给基层减负，让老师专心教育、对每一个学生的情况负责，也让包括居委会干部在内的每一名工作人员，把绝大部分精力投入到本职工作上，少写各种材料和总结，少面对一些上面的视察和调研，少为某个社会或单位的活动投入过量精力准备，也尽量少开大会小会。

胡锡进认为，让大家各自都忙该忙的事情，中国社会的基层治理品质一定会不断提高，各种风险也随之越压越低。

不过，有网民在贴文下方留言：“病根在高处——老胡真老糊涂了”。