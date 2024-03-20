传广东13岁男孩性侵8岁女童不立案 官方通报：男孩已送至专门学校

广东传出一名13岁男孩性侵8岁女童后，警方经查依法不予立案的信息。对此，当地官方回应，证实了确实发生此强奸案，但因犯罪嫌疑人作案时不满14岁，不予刑事处罚，目前已被送到专门学校进行训诫教育。

据澎湃新闻星期二（3月19日）报道，广东清远市阳山县一名陈性女子称，她8岁的侄女2月26日下午在公园附近的一处房子被一名13岁的男孩陈某某性侵。

报道称，8岁女童父母事发当天报警，不过3月18日被派出所民警告知，由于陈某某不满14周岁，无法追究其刑责，故对此案不予立案。

知情人士3月19日称，事发后，陈某某被停课，现在已返校上课。

相关词条18日也登上微博热搜榜第一名。不少网民对该事件的处理方式表达不满，有人评论质疑“只是惩戒？”也有人认为“犯罪低龄化必须引起重视”。

阳山县政府门户网站3月20日发布消息称，当地警察2月26日下午6时8分接到报警，并在当日晚上8时48分许，在阳山县岭背镇将13岁的男性犯罪嫌疑人陈某抓获。

通报称，陈某对其涉嫌强奸他人的事实供认不讳。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等法律规定，因陈某作案时不满十四周岁，不予刑事处罚，县公安机关依法对嫌疑人监护人发出《训诫书》。

目前，陈某被依法送至专门学校进行训诫教育，相关部门已对受害女童及其家属进行抚慰。后续处理工作仍在进行中。

河北邯郸市近日发生一起三名中学生涉嫌杀害同学的恶性事件，未成年人犯罪问题再度成为舆论关注焦点。