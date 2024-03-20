中国发改委谈外资规模下降：将扩大制度型开放缩减准入负面清单

针对去年以来中国利用外资规模有所下降的问题，中国国家发展改革委秘书长伍浩星期三（3月20日）说，全球跨境投资有升有降是常态，从未来趋势看，中国吸引外商投资优势显著、空间广阔。下一步，将扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，并合理缩减外资准入负面清单。

伍浩当天在国务院新闻办举行的推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资国务院政策例行吹风会上，就如何评价去年以来中国利用外资规模有所下降的问题回答说，从世界范围来看，全球跨境投资有升有降是常态。近年来，世界变乱交织、全球经济形势更趋复杂，全球跨境投资波动有所加大，2021年全球数据上升到较高规模以后出现持续回落。今年1月，联合国贸易和发展会议发表的《全球投资趋势观察》显示，扣除跨国企业投资中转地因素后，2023年全球跨境投资下降了18%。在这样的大环境下，中国吸引外资规模保持了较好态势。

伍浩说，拉长时间尺度看，2023年中国实际利用外资仍处于历史高位。虽然2023年单纯从数字上，中国吸引外资的规模出现了一定程度的波动，但从“量”和“质”两个方面来看，都可以得出更为客观结论。量上，去年中国实际利用外资超过1.1万亿元人民币（约2100亿新元），处于历史第三高。质上，中国利用外资的结构持续优化，2023年高技术产业引资占比37.4%，比2022年提高了1.3个百分点；制造业领域引资占比达到27.9%，提升了1.6个百分点。

从未来趋势看，中国吸引外商投资优势显著、空间广阔。中国是全球超大规模且最有增长潜力的市场，在先进制造业、新型城镇化、消费结构升级等方面将持续释放出巨大需求。同时，中国拥有良好稳定的政策环境、全球最完备的产业体系，能为外商投资提供高效率、高可靠性的产业配套体系。中国日益完备的基础设施网络、充足的人才资源和丰富的创新应用场景等，能为外商扩大在新技术、新产业、新业态等方面创造良好投资空间。去年中国新设外资企业数量增长39.7%，充分体现了外资分享中国市场机遇的热情和对未来投资前景的信心。

伍浩表示，对于跨国公司来说，与中国同行就是与机遇同行，投资中国就是投资未来。下一步，国家发展改革委将会同各地区各部门，扎实推进高水平对外开放，包括稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，加快打造对外开放新高地；合理缩减外资准入负面清单，落实全面取消制造业领域外资准入限制措施，进一步放宽外商投资准入限制；持续优化营商环境，推动落实各类所有制企业平等待遇；以及强化外资项目服务等。

中国国家发展改革委利用外资和境外投资司负责人华中在同个场合表示，按照今年政府工作报告部署，国家发改委会同有关部门已启动鼓励外商投资产业目录修订工作。

华中说，现行2022年版鼓励外商投资产业目录总条目1474条，包括“全国鼓励外商投资产业目录”519条，“中西部地区外商投资优势产业目录”955条。目前，符合条件的鼓励类外商投资可依法享受免征关税、减收企业所得税等优惠政策。

华中透露，按照今年政府工作报告部署，国家发改委会同有关部门已启动鼓励外商投资产业目录修订工作。初步考虑：一是全国目录的修订将继续以制造业作为鼓励外商投资的重点方向，同时促进服务业和制造业融合发展，加大对先进制造业、现代服务业、高新技术、节能环保等领域支持力度。二是中西部目录的修订将充分挖掘各地方资源禀赋和产业条件，因地制宜加大对基础制造、适用技术、民生消费等领域支持力度。中西部和东北地区发展环境越来越好，资源丰富、市场广阔、人才充足，欢迎全球跨国公司将目光更多聚焦这些区域，将业务更多布局这些区域。