中国600万资产富裕家庭数量15年来再次出现下降

胡润财富报告显示，中国600万（人民币，下同，约113万新元）资产富裕家庭数量15年来再次出现下降，总财富也比上一年下降3.6%。

胡润研究院星期二（3月19日）发布《2023胡润财富报告》（Hurun Wealth Report 2023）。这是研究院连续第15年发布财富报告。

报告显示，中国600万资产“富裕家庭”减少0.8%，即4万户，至514万户；千万资产“高净值家庭”减少1.3%，即2.7万户，至208万户；亿元资产“超高净值家庭”减少3.8%，即5200户，至13.3万户。其中，600万资产“富裕家庭”总财富下降3.6%至158万亿。

从城市来看，中国富裕家庭分布依然保持‘3+2+2’的城市群格局——前三大为北京、上海和香港，接着是深圳和广州，然后到杭州和宁波。最集中的前30个城市，占全国富裕家庭总数的67%。

报告显示，财富传承已经成为当下主流话题。10年内中国将有21万亿的财富传给下一代，20年内将有49万亿的财富传给下一代，30年内将有84万亿的财富传给下一代。

报告还显示，中国高净值人群未来一年的投资首选是黄金，境外资产占可投资资产的六分之一，香港和新加坡是中国大陆高净值人群的境外投资热点地区。

对于富裕家庭变少的原因，胡润百富董事长兼首席调研官胡润说：“2022年，疫情冲击叠加国际地缘政治格局演变，全球经济发展不确定性上升，全球范围内主要国家的私人财富都受到不同程度的冲击。中国15年来第二次出现高净值家庭数量下降，总财富也比上一年下降3.6%。根据莱坊的一份研究报告，全球资产净值达到或超过3000万美元的超高净值人士持有的财富总量缩水10%，欧美平均缩水十几个百分点。”