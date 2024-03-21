东航坠机两周年前夕中国官方通报调查进展被批“等于没说”

中国官方在东方航空MU5735坠机事故两周年前夕发布调查进展情况通报，但没有公布“黑匣子”内容，也未提及坠机原因，被中国网民批评“等于没说”。

中国民用航空局星期三（3月20日）在通报中说，事发航班飞行机组及客舱机组持有效执照、证件，飞行、执勤、休息时间满足规定，当日飞行前健康体检合格，机组资质及配置符合要求。起飞前未发现飞机系统、机身结构、发动机等存在故障或异常情况，无故障保留。事发前无线电通信和管制指挥未见异常，事发时飞机所在空域及航路飞行高度层无危险天气报告。

通报称，技术调查组将继续开展实验验证及原因分析等工作，并根据调查进展情况及时发布相关信息。

民航局没有在通报中，披露事故飞机“黑匣子”等关键部件数据及相关研究进展。商用飞机上有两个“黑匣子”，分别是驾驶舱话音记录器（CVR）和飞行数据记录器（FDR）。民航局在通报中说，已修复受损记录器，对获取的数据开展分析。

这份通报并没有消除肇事谜团，不少中国网民在微博留言批评这份通报“等于没说”。有网民写道：“其他都核实正常，就是原因还没找到？”“写了一大段。结果还是什么都不知道。”“黑匣子呢？”

2022年3月21日，东航MU5735波音737-800型客机要从昆明飞往广州，起飞64分钟后偏离巡航高度8900米快速下降，坠毁于广西梧州市藤县埌南镇莫埌村附近，机上123名旅客和九名机组成员全部遇难。