中欧举行金融工作组首次会议

中欧金融工作组第一次会议星期一至二（3月18日至19日）在北京举行。

据中国人民银行官网星期三（20日）发布的消息，中欧金融工作组是根据第10次中欧经贸高层对话双方领导人共识成立的合作机制，旨在深化中欧金融领域的交流，加强中欧金融合作。

中国人民银行行长潘功胜与欧盟驻华大使庹尧诲出席中欧金融工作组第一次会议并致辞，中国人民银行副行长宣昌能和欧盟委员会金融稳定、金融服务和资本市场联盟总司长约翰·贝里根共同主持会议。

中国国家金融监管总局、中国证监会、国家外汇局，以及欧洲中央银行、欧洲银行管理局、欧洲证券和市场管理局、欧洲保险和职业养老金管理局、欧洲单一处置委员会、欧盟驻华代表团等相关部门参会。

中国央行介绍，双方金融管理部门分别介绍了中欧宏观经济和金融稳定形势以及金融监管框架，讨论了金融机构展业和监管要求、银行、保险和融资租赁机构的市场准入、反洗钱合作以及其他金融监管合作议题。

中国央行说，双方还就资本市场建设、可持续金融、跨境数据传输与跨境支付、中央对手方等效认证等议题进行了交流。双方同意在第二次中欧金融工作组会前持续跟进部分重点议题，力争形成早期成果。

与会双方均认为，中欧金融工作组可以成为政策沟通的重要渠道、解决实际问题的关键平台以及探讨全球经济与金融问题的有益论坛。

双方还召开了中欧金融机构圆桌会。中欧金融机构圆桌会是中欧金融工作组会的配套活动。中欧双方金融管理部门在会上听取了有关金融机构关于合作重点领域的建议和相关市场准入诉求，并约定就上述问题保持沟通。