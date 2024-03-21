成都中考政策明确校园欺凌者不得推荐为指标到校生

四川省成都市在今年的中考政策中明确，校园欺凌者不得推荐为指标到校生，并在录取中最后投档。

据成都市教育局微信公众号星期四（3月21日）消息，成都市招考委、市教育局近日印发《2024年成都市高中阶段学校统一招生考试工作实施规定》。

根据中国教育部、四川省教育厅关于深化中考制度改革的要求，成都市进一步完善“依据学生学业水平考试成绩、结合综合素质评价”的高中阶段学校考试招生录取模式。

其中，综合素质评价是对学生全面发展状况的观察、记录和分析，是培育学生良好品行、发展个性特长的重要手段。在中考录取中，有市级及以上“新时代好少年”“劳动奖章”“劳动能手”获奖记录等正面清单的，在同等条件下优先推荐为指标到校生或在录取中优先投档；考生初中在校期间存在考试作弊、校园欺凌或未按要求完成综合素质评价写实记录等负面清单行为的，不得推荐为指标到校生，并在录取中最后投档。

实施规定称，让综合素质评价在高中阶段学校招生录取中真正发挥作用，有利于破解唯分数论，对落实立德树人根本任务，促进学生全面发展、健康成长具有积极意义。

“指标到校”是指将省一级及以上等级的公办普通高中当年招生指标合理分配到区域内初中学校（含民办）的一项政策，旨在促进县域义务教育优质均衡发展。