金辉集团未能按时偿付美元债 中资房企再现违约

曾在境内市场获得担保支持的中国房企金辉控股（集团）有限公司未能按时兑付一笔到期的美元债。

据彭博社报道，金辉控股星期三（3月20日）在香港交易所公告称，尚未支付2024年票据的本金总额3亿美元（约4亿新元），该期票据于3月20日到期，票息7.8%。

根据此前发布的债券募集说明书，这笔债券到期未按时兑付将构成违约。

公告称，公司正在积极努力解决并与票据持有人保持积极沟通，并寻求实施最佳解决方案。公司并称，随着房地产市场深度调整，集团销售额承压明显，已采取多项应对措施；目前各项业务营运均保持正常，将全力以赴确保交付工作的顺利推进。

彭博汇总的数据显示，该期美元债在今年1月末和3月初曾两度跌至每一美元50美分附近，随后均展开反弹，周二的债券价格反弹至88美分。

民企金辉控股的房产开发业务起步于福建省。旗下公司过去两年发行了数笔由中债信用增进担保的票据，通过此类融资支持，金辉成为少数仍能在一级市场发债的房企。

报道称，中国房价2月份继续下跌，显示政府稳楼市工作面临的挑战。在彭博周三于香港举办的中国信用市场论坛上，贝恩负责大中华和北亚特殊机会投资的蔡启华称，中国的房地产危机“没有快速解决之道”，投资者的总体情绪依然悲观。