习近平：在更高起点上扎实推动中国中部地区崛起

中共总书记、中国国家主席习近平星期三（3月20日）在湖南长沙召开新时代推动中部地区崛起座谈会，提出在更高起点上扎实推动中部地区崛起。

综合中国央视新闻和新华社报道，中国总理李强出席了这场座谈会。习近平曾于2019年在江西考察期间，召开过聚焦中部的“推动中部地区崛起工作座谈会”。

习近平形容中部地区是中国重要粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽，在全国具有举足轻重的地位。

习近平说，上一次推动中部地区崛起座谈会召开五年来，中部区域经济总体平稳，创新发展动能不断增强，产业基础明显改善，改革开放迈出新步伐，社会事业全面发展，人民生活水平持续提升，绿色低碳转型步伐加快，中部地区发展站到了更高起点上。同时要看到，推动中部地区崛起仍面临不少困难和挑战，要切实研究解决。

他强调，要以科技创新引领产业创新，积极培育和发展新质生产力。立足实体经济这个根基，做大做强先进制造业，积极推进新型工业化，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，加快构建以先进制造业为支撑的现代化产业体系。

他也提出，更加重视科技创新和产业创新的深度融合，加强重大科技攻关，增强产业创新发展的技术支撑能力。强化企业创新主体地位，构建上下游紧密合作的创新联合体，促进产学研融通创新，加快科技成果向现实生产力转化。深入实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，让传统产业焕发新的生机活力。

习近平说，要加强与京津冀、长三角、粤港澳大湾区深度对接。加强现代化交通基础设施体系建设，强化中部地区的大通道格局。建立健全区域内省际合作机制，提升区域协同发展水平。

他强调，要统筹推进深层次改革和高水平开放，持续打造更具竞争力的内陆开放高地。深化要素市场化改革，完善市场经济基础制度，全面清理纠正地方保护行为，推动各种生产力要素跨区域合理流动和优化配置，更好参与全国统一大市场建设。支持国有企业做强做优做大，进一步优化民营企业发展环境。

习近平也说，要坚持高质量发展和高水平安全相互促进，努力提升粮食能源资源安全保障能力，并强调要建立健全考核激励制度，激励干部大胆开拓、担当作为。

中国中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南六省。