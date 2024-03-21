中国水利部安排增发国债资金支持云南建水库应对旱情

中国云南省部分地区出现旱情。水利部在春节前后两次派出工作组赴旱区一线进行指导，并协调安排增发国债资金，支持云南省建设水库。

中国央视新闻报道，今年以来，云南持续发生冬春连旱，降雨较常年同期已偏少近两成，全省河道来水量比多年同期偏少13%，旱情不断加重加深，多地启动应急响应。

云南省在2023年遭遇了1961年有气象记录以来最严重的气象干旱，全省平均年降水量为887毫米，较历年同期偏少200毫米。

中国水利部星期三（3月20日）在官网公布，去年冬天以来，受降雨和来水偏少影响，云南省部分地区旱情持续。水利部密切关注云南省旱情，春节前后两次派出工作组赴旱区一线查看旱情，指导做好城乡供水和春季农业生产用水保障工作。

水利部说，他们协调安排增发国债资金支持云南省建设中型水库20座、小型水库47座，新建改造灌区27处、预计新增恢复改善灌溉面积超过100万亩；协调下达中央补助资金支持云南省农村供水工程维修养护，巩固提升供水保障能力。

水利部也说，云南省水利厅2023年汛末即针对蓄水不足状况和冬春季可能发生严重干旱的预测，提前调度水库蓄水保水，并实施全民节水行动。目前全省没有发生供水中断情况，没有出现规模性饮水不安全问题。