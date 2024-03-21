王毅：中国欢迎澳洲独立自主制定政策

中国外交部长王毅在与澳大利亚前总理基廷会面时说，中国欢迎澳方从自身利益出发，独立自主制定政策。

据中国外交部官网消息，中共政治局委员、中国外交部长王毅当地时间星期四（3月21日）在悉尼与澳大利亚前总理基廷会面。

王毅赞赏基廷长期关心支持中澳关系发展。王毅说，中澳同处亚太地区，两国经济互补、利益交融，应当相互理解信任，追求合作共赢。

王毅指出，今年是中澳建立全面战略伙伴关系10周年，这是一个总结经验、继往开来的重要年头。在双方努力下，中澳关系正在重回正轨。

他说，澳大利亚是美国的盟友，也是中国的伙伴，更是一个主权国家。中方欢迎澳方从自身根本利益出发，独立自主地制定政策。中方愿同澳方一道，推动中澳全面战略伙伴关系更加成熟稳定，更加富有成果，更好造福两国人民和整个地区。

王毅并说，中国的发展有强大内在逻辑，符合历史发展大势。中国式现代化是对人类文明进步的重大贡献。“我们愿同包括澳大利亚在内的各国分享发展机遇”。

中方新闻稿引述基廷说，中国经济体量巨大，发展空间广阔，不对其他国家构成威胁，有利于地区和平稳定。

另据路透社报道，基廷星期四上午在中国驻悉尼总领事馆与王毅会面后说，两人就世界地缘战略平衡和影响大局进行讨论。

基廷在发给路透社的声明中说，“中国外长王毅对澳洲政府竭力重塑两国外交关系感到鼓舞，因此坚信双边关系已度过艰难时期”。

在前总理莫里森2020年推动追溯冠病疫情起源，令澳中关系跌入低谷。北京因此采取反制措施，包括对煤炭、大麦、葡萄酒等澳洲商品实施加征关税。

王毅七年来首次造访澳洲，星期三与澳洲外长黄英贤和总理阿尔巴尼斯会面，就贸易、安保等议题进行会谈。

中国外交部提出要与澳洲前总理基廷会谈，在澳洲政坛引起争议，因为亲北京的基廷过去曾公开批评澳洲在澳英美三方安全伙伴关系（AUKUS）下与英美达成引入核潜艇的协议。