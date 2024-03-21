白皮书：中国中青年立遗嘱数量猛增

一份白皮书显示，中国民众订立遗嘱的需求越来越旺盛，中青年立遗嘱数量猛增。

综合央视新闻和中国日报网报道，中华遗嘱库星期四（3月21日）发布2023年度《中华遗嘱库白皮书》。

白皮书显示，截至2023年12月31日，中华遗嘱库遗嘱咨询数量达47万8850人次，遗嘱登记保管数量达31万1868份，民众对订立遗嘱的需求越来越旺盛。

白皮书显示，订立遗嘱的人群平均年龄持续下降，已经从2018年的77.43岁降低至2023年的67.82岁，遗嘱年轻化趋势非常明显。

2017年在中华遗嘱库进行遗嘱咨询的中青年人数量为931人，到了2023年，咨询量已达到1万7101人，上涨17.3倍。2017年在中华遗嘱库进行遗嘱保管的中青年人数量为279人，2023年这一数量达到7124人，上涨了24.5倍。

白皮书还显示，从2017年起，每年登记保管遗嘱的未婚、不婚人群显著增长。截至去年底，共有2077名未婚、不婚人群登记并保管遗嘱。其中，女性比例高达69.86%。

数据显示，未婚、不婚人群订立遗嘱主要以高中和大学及以上学历为主，整体占比分别为38.18%、46.56%。从职业分布看，超过半数为企业高管与专业技术人员。其中，企业高管占比33%。未婚、不婚人群订立遗嘱的主要原因，有44.63%是为了照顾父母，另有29.06%是为了防止财产下落不明。

中华遗嘱库创办人、项目办主任陈凯指出，订立遗嘱的未婚者中女性占比高，与女性社会地位不断提高、独立意识不断增强有直接关系，她们注重自身财产的保护和传承，也更青睐于通过订立遗嘱确保财产得到合理处理与分配。对于高学历与企业高管等群体而言，他们拥有的资产可能较多，法律意识与风险意识也较强。