美警方：赵安吉驾车坠入池塘前已醉酒

美国警方通报，美国福茂集团董事长兼首席执行官赵安吉驾车坠入池塘时，已处于醉酒状态。

综合《纽约时报》《今日美国》报道，美国得克萨斯州布兰科郡警方当地时间星期三（3月20日）公布的调查报告显示，赵安吉（Angela Chao）2月在得州约翰逊城一座牧场醉酒驾车冲入池塘溺亡。

得州布兰科郡警方调查报告指出，赵安吉的死亡是一起不幸事故，她血液中的酒精浓度为每100毫升0.233克，是该州法定限度的三倍。

根据报告，布兰科郡警长办公室调查人员看了现场的监控视频，影片显示赵安吉驾驶的特斯拉向前冲了一下，然后倒车越过石灰岩砌墙，在2月10日晚间11时38分左右坠入池塘。

报告称，布兰科郡副警长10日晚上11时53分左右接到911报案电话，在17分钟后与其他警员赶到案发现场，然后开始进行抢救。应急救护人员和消防员随后也加入拯救行动，并将车窗打碎，在11日零时56分钟将赵安吉从车子里移出。经过43分钟的抢救后，救护人员宣告赵安吉抢救无效身亡。

得州布兰科郡副警长罗伯特·伍德林星期三在声明中说，上述报告的出炉意味着赵安吉死亡案的调查告一段落。

赵安吉1973年出生在美国，祖籍上海嘉定，是美国前劳工部长赵小兰的妹妹。

赵安吉2月10日邀请了七名朋友到上述牧场共度周末。赵安吉与朋友在牧场共进晚餐后，在约晚上11时半回到各自的住所。赵安吉则驾驶特斯拉准备从牧场返回主屋，却在途中发生意外，挂错档导致整辆车连车带人坠入池塘。